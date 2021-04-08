В Поставах откроют зал вольной борьбы для юных спортсменов

8 апреля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Новый зал вольной борьбы сегодня торжественно откроют в Поставской детско-юношеской спортивной школе. В церемонии планируют принять участие местные жители, представители власти и отечественной федерации борьбы, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

Воспитанники недавно переехали в новое здание, которое расположено в центре города по ул. Красноармейской, 30. С ноября 2020 года здесь начали ремонт. Сделали перепланировку и обустроили холл, мужскую и женскую раздевалки с душевыми, создали тренерскую комнату. Спортивный зал оборудован необходимым инвентарем (шведские стенки, груши, скамейки, мячи, силовой тренажер), приобретены борцовский ковер и три специальных манекена.

Отделение вольный борьбы открыли в Поставах 1 марта. Для отбора занимающихся и проведения занятий пригласили квалифицированного тренера - мастера спорта по вольной борьбе Андрея Крюковского. Уже набраны группы мальчиков и девочек - всего около 100 ребят. С начала апреля они приступили к ежедневным тренировкам.-0-