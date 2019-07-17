В Поставах зрительный зал кинотеатра "Родина" продан на аукционе за Br42,3 тыс.

17 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. По результатам аукциона, организованного комитетом "Витебскоблимущество", зрительный зал кинотеатра "Родина" продан за Br 42,3 тыс. жителю Глубокого, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете госимущества Витебского облисполкома.

Покупатель из соседнего с Поставским Глубокского района оказался единственным претендентом на зрелищный объект, который выставлялся на повторный аукцион со снижением начальной цены продажи на 20%. В состав лота включен зрительный зал площадью 235 кв.м с крыльцом и отмосткой, выделенный в изолированное помещение в одноэтажном здании 1960 года постройки. По условиям аукциона собственник обязуется разместить там объект досуга или культурно-развлекательного назначения, причем приступить к деятельности необходимо не позднее четырех лет с момента оформления сделки, после чего еще не менее двух лет сохранять специализацию помещения.

С начала года на аукционах комитета "Витебскоблимущество" продано 43 объекта на общую сумму около Br 843 тыс. Как отметил начальник управления по распоряжению госимуществом комитета Павел Лукьянов, в текущем году сохраняется стабильный спрос на объекты социальной инфраструктуры в сельской местности, в том числе пустующие здания школ, детских садов, библиотек, сельских домов культуры. За последние 2,5 года комитет госимущества продал более 60 таких зданий и сооружений, в том числе за 6 месяцев 2019 года обрели новых собственников 12 объектов недвижимости. Как правило, покупатели приобретают такие строения под организацию или расширение бизнеса, производственные цели, а также для последующей реконструкции под жилые строения.

Всего в сформированной базе данных неиспользуемых сельских объектов социально-культурного назначения числится почти 200 зданий и сооружений. Как правило, сюда включены не только выставленные на торги объекты, но и строения, на которые не удалось найти покупателя, в том числе на аукционах за базовую величину. Работа по их продвижению ведется постоянно. Поэтому при наличии заинтересованности со стороны потенциальных инвесторов местные власти при поддержке комитета готовы оперативно решить все организационные вопросы по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества.-0-