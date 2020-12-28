В Поставском районе сегодня откроют станцию обезжелезивания, а в Бешенковичском пустят природный газ

28 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в городском поселке Воропаево Поставского района откроют станцию обезжелезивания, а в агрогородке Дрозды Бешенковичского района пустят природный газ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении идеологической работы и по делам молодежи Витебского облисполкома.

Более чем для 2,5 тыс. жителей горпоселка Воропаево строительство станции обезжелезивания - значимое событие. Раньше вода поступала из артезианских скважин, и содержание в ней железа достигало 3 мг/л. Теперь этот показатель будет в пределах нормы. Возведение станции обезжелезивания велось хозяйственным и подрядным способом. Стоимость объекта составила свыше Br1,2 млн.

Система водоснабжения Воропаево насчитывала раньше 14,4 км водопроводных сетей и три артезианские скважины. Благодаря включению горпоселка в программу "Чистая вода" здесь появилась станция обезжелезивания производительностью 25 куб.м/ч и умягчения воды производительностью 2 куб.м/ч. Также здесь построили новую водопроводную сеть протяженностью 6,9 км, установили резервуар чистой воды на 100 куб.м и провели капитальный ремонт существующего резервуара. Теперь система будет автоматизирована и для ее работы не нужно постоянное присутствие обслуживающего персонала. Предусмотрено и ручное управление станцией.

Еще одно значимое событие произойдет в агрогородке Дрозды Бешенковичского района. Здесь природный газ появится в 12 квартирах, которые раньше снабжались сжиженным газом. В перспективе в агрогородке на природный газ перейдут более 130 частных домов.

Протяженность газовой сети в Дроздах достигает 3 км. Фактические затраты на строительство газопроводной сети составили Br385 тыс.

В торжественной церемонии открытия станции обезжелезивания и пуске газа планирует участвовать председатель облисполкома Николай Шерстнев.-0-