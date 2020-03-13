В преддверии Дня Конституции паспорта получат более 560 юных жителей Могилевщины

13 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня Конституции свои первые паспорта получат более 560 юных жителей Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала заместитель начальника управления по работе со средствами массовой информации и молодежной политики Могилевского облисполкома Татьяна Меньшикова.

В Могилеве мероприятие состоится 14 марта во Дворце культуры области. Во время всебелорусской акции "Мы - граждане Беларуси!" пропуск во взрослую жизнь получат 27 ребят - представителей каждого района Могилевщины. На этот раз торжественное мероприятие соберет молодых людей, которые родились в преддверии Дня Конституции. Многие из них преуспели в учебе, творчестве, спорте и общественной жизни. Паспорта вместе с цветами и Конституцией Республики Беларусь они получат из рук председателя Могилевского облисполкома Леонида Зайца.

По словам Татьяны Меньшиковой, ребята приглашаются на торжественное мероприятие вместе со своими родителями. "Такая традиция есть только в Могилевской области, - подчеркнула она. - Присутствие родителей - важный момент для каждого участника всебелорусской акции. Ведь вместе с паспортом они становятся полноправными гражданами страны и принимают на себя определенную ответственность за наше общее будущее".

Торжественные вручения паспортов гражданина Республики Беларусь проходят по всей стране по инициативе БРСМ, начиная с 2004 года. Мероприятия в преддверии Дня Конституции объединяет слоган #раЗАм. Их цель - познакомить молодых людей с историей и значением символики белорусского государства, документами, основными законами, правами и обязанностями гражданина страны.-0-