В преддверии Дня пограничника в Белыничах установили памятный знак

25 мая, Минск /Корр.БЕЛТА/. В Белыничах в парке отдыха "Липовая роща" пограничники и местное руководство установили памятный знак "Пограничникам всех времен и поколений", сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Композиция, открытая в преддверии Дня пограничника, представляет собой камень с изображением стражей границ и пограничных столбов с гербами СССР и Беларуси. В открытии новой достопримечательности приняли участие ветераны и действующие пограничники, представители местных органов власти.

"Если взять историю Великой Отечественной войны, Белорусский пограничный округ насчитывал 13 382 человека. Ни один пограничник не сдался, ни одна застава не отошла без приказа", - отметил председатель Госпогранкомитета генерал-лейтенант Анатолий Лаппо.

В свою очередь председатель Белыничского райисполкома Василий Захаренко подчеркнул, что сейчас мы вынуждены противостоять попыткам переписать историю. "Именно такие памятные места мы создавали, создаем и будем создавать, чтобы подрастающее поколение хранило память наших отцов", - сказал он.

Композиция "Пограничникам всех времен и поколений" воздвигнута на средства добровольных пожертвований воинов запаса, а также при поддержке Белыничского райисполкома. Идею создания знака инициировала Белыничская районная организация ОО "Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы".

Памятный знак увековечит подвиг всех пограничников, защищавших рубежи родной земли. Он будет способствовать патриотическому воспитанию молодежи, сохранению истории и традиций пограничной службы.-0-

Фото ГПК