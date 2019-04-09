В природных экосистемах Гомельской области с начала года зарегистрировано 38 пожаров

9 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с начала года зарегистрировано 38 пожаров в природных экосистемах. Об этом сообщил во время пресс-конференции о готовности служб региона к пожароопасному периоду первый заместитель начальника Гомельского областного управления МЧС Александр Меркулов, передает корреспондент БЕЛТА.

В большинстве случаев это возгорания сухой травы и кустарников (22), также происходили лесные (10) и торфяные (6) пожары. "Весенние палы сухой травы становятся причиной гибели и травмирования людей", - рассказал Александр Меркулов. По его словам, более чем в 90% причиной пожаров является человеческий фактор. Работа всех служб направлена на профилактику возгораний и разъяснение населению мер безопасности.

Как рассказал заместитель председателя Гомельского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Павел Новиков, погодные условия в апреле с малозначительными осадками, порывистым ветром способствовали быстрому высыханию прошлогодней травы и растительных остатков, что привело к пожароопасной обстановке в экосистемах. По его словам, природоохранные службы, лесная охрана и МЧС в пожароопасный период активизируют проведение рейдов.-0-