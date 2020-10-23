В пришкольных лагерях Гомельской области на каникулах планируется оздоровить 8,6 тыс. детей

23 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В пришкольных лагерях Гомельской области на осенних каникулах планируется оздоровить 8,6 тыс. детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Всего в регионе будет работать 380 оздоровительных лагерей дневного пребывания на базах учреждений общего среднего образования, дополнительного образования детей и молодежи, специализированных учебно-спортивных заведений.

На удешевление стоимости путевок в лагеря выделено более Br215 тыс. из республиканского бюджета. "Средняя стоимость путевки в оздоровительный лагерь планируется для детей 6-10 лет в размере Br30,2, 11-13 лет - Br34,3, 14-17 лет - Br38,6", - рассказали в управлении.

Особое внимание на каникулах уделят оздоровлению несовершеннолетних из многодетных, приемных, опекунских, малообеспеченных и неполных семей, а также детей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на различных видах учета, на внутришкольном контроле.

"Работу оздоровительных лагерей организуют с соблюдением санитарных, противопожарных и других требований", - уточнили в областном управлении. Для минимизации риска распространения COVID-19 в лагерях будут приняты рекомендованные Минздравом меры.

"Все мероприятия, запланированные на осенние каникулы, направлены на сохранение и укрепление здоровья детей, развитие их творческого потенциала", - заключили в управлении.-0-