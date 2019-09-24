В прививочной кампании в Витебской области задействуют более 230 выездных медбригад

24 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Более 230 выездных бригад с 1 октября будут проводить иммунизацию жителей Витебской области в сельской местности, на предприятиях, организациях и учреждениях региона, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом эпидемиологии областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Сергей Конышев.

Вакцинация также будет проводиться на базе учреждений здравоохранения области.

Всего в нынешнем сезоне против гриппа планируется привить не менее 40% населения, в том числе за счет местного бюджета свыше 227 тыс. человек, республиканского - не менее 157 тыс., за средства предприятий и организаций - около 83 тыс. Охватить граждан из групп риска (дети с 6 месяцев до 3 лет, дети и взрослые с хроническими заболеваниями, иммуносупрессией, пациенты старше 65 лет, медицинские работники и работники некоторых других отраслей) планируется на 75%.

Активная прививочная кампания начнется в области с 1 октября. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями в регионе соответствует сезону. Активности вирусов гриппа не наблюдается, эпидемический пик традиционно прогнозируется в январе-феврале.

За счет республиканского и местных бюджетов население будут прививать вакциной "Гриппол плюс" (Россия), бесплатно вакцинируют группы риска. Предприятия могут сами выбрать, какую вакцину они будут закупать для вакцинации своих сотрудников. Кроме названной, зарегистрированы "Ваксигрип" и "Ваксигрип Тетра" (Франция), "Инфлювак" (Нидерланды).

Прививка является наиболее эффективным методом защиты от гриппа, а октябрь-ноябрь - оптимальным временем для вакцинации перед сезонным подъемом заболеваемости. Чтобы сформировался иммунитет, необходимо от 7 до 21 дня. Длительность иммунитета после вакцинации сохраняется до 6-12 месяцев.-0-