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05 ноября 2020, 10:14

В проект детального планирования столичного жилого района Сокол внесены изменения

Фото из архива
Фото из архива

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В градостроительный проект детального планирования жилого района Сокол внесены изменения. Обновленный документ утвержден решением Мингорисполкома от 27 августа 2020 года №2785, которое опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Как сказано в решении, целью детального плана является регулирование инвестиционных процессов на проектируемой территории в части установления градостроительных требований к ее использованию и застройке в соответствии с регламентами генерального плана Минска.

Проектируемая территория площадью 288,8 га расположена в Октябрьском районе города Минска, в 20 км от МКАД. Она разделена на отдельные кварталы: усадебной застройки (коттеджной); многоквартирной застройки; коммунально-обслуживающей застройки; экспериментальный объект "Ресурсонезависимый квартал "Дом Парк". Предполагается, что это будут отдельно стоящие многофункциональные комплексы и интегрированные в застройку встроенно-пристроенные объекты, благоустроенные скверами и бульваром.

Разработанный детальный план уточняет функциональное использование территории, объединяет в единую систему всю ранее запроектированную застройку и отдельные объекты, уточняя границы их участков и параметры, дает предложения в части освоения новых участков и размещения социально гарантированных объектов.

Проектируемая территория будет осваиваться в два этапа: до 2024 года и до 2030-го.

Первоочередными мероприятиями станут: строительство детского сада на 230 мест, школы на 792 места, нескольких торговых объектов, включая мини-рынок, жилых многоквартирных домов - со встроенными отделением банка и амбулаторией на 100 посещений в смену, экспериментального "Ресурсонезависимого квартала "Дом Парк", трех многоуровневых гаражей-стоянок с сопутствующей инфраструктурой, СТО, автомойки, АЗС, кафе. Параллельно возведут многофункциональный спортивно-развлекательный комплекс с бассейном, молодежным центром, спортивным залом, библиотекой и встроенной парковкой на 60 машино-мест, канализационную насосную станцию и специализированные постройки (УП "Соколкоммунсервис"). Но сначала необходимо будет освободить площадку, для чего под снос пойдут здания и сооружения эксплуатационного КУП "СоколКоммунСервис" и плоскостная автостоянка по ул. Барамзиной, 5.

На второй этап запланирована полная реализация проектных решений детального плана.

В итоге должен получиться "современный жилой район высокого уровня комфортности".-0-

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