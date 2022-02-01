В проекте "Полоцкий рубеж" будет участвовать 23 школьных отряда

1 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сегодня в Полоцком районе стартует масштабный региональный историко-образовательный проект "Полоцкий рубеж". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Полоцком райисполкоме.

"Этот год в Беларуси объявлен Годом исторической памяти. В целях формирования объективного отношения общества к историческому прошлому, сохранения и укрепления единства белорусского народа с 1 февраля на Полотчине начинается проект, в котором будут задействованы учащиеся школ района. Проект даст возможность подрастающему поколению ознакомиться с героическими и самыми трагическими событиями июля 1941 года, когда на линиях Полоцкого укрепрайона решалась судьба страны", - отметили в райисполкоме.

В учреждениях образования Полоцкого района руководители по военно-патриотическому воспитанию создали 23 поисково-исследовательских отряда. Для их участников предусмотрены непростые задания, которые связаны с историей создания и боевого применения ДОТов Полоцкого укрепрайона. Для каждого из отрядов разработан свой "Маршрут памяти". Ребята пройдут там, где героически сражались защитники Полоцкого боевого участка.

"Во время торжественного мероприятия планируется представление каждого поисково-исследовательского отряда, вручение каждому значков-эмблем проекта, рабочего пакета заданий, маршрутных листов", - добавили в райисполкоме.

По итогам проекта лучшим отрядам присвоят имена и фамилии героев обороны Полоцкого боевого участка. Также будет создан районный сборник краеведческих маршрутов "Полоцкий рубеж", сборник эссе об участниках обороны Полоцка 1941 года.-0-