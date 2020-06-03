В программы по энергосбережению Витебской области включались неэффективные мероприятия - КГК

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В региональные программы по энергосбережению Витебской области в 2018-2020 годах включались неэффективные мероприятия, сообщили БЕЛТА в КГК.

Специалисты комитета государственного контроля Витебской области отметили, что отдельные целевые показатели госпрограммы в 2018-2019 годах не были достигнуты по различным причинам. В частности, Витебский облисполком передал функции заказчика по разработке региональной программы и контролю за ее выполнением унитарному предприятию "Областной центр по энергосбережению". Однако структура и штат центра (три человека) не смогли качественно проработать мероприятия программы и контролировать их исполнение при проверках и мониторингах. По этой причине в региональную программу энергосбережения включались неэффективные мероприятия: в 2018 году 24 мероприятия из 91 не достигли запланированного экономического эффекта, в 2019 году не реализовано 5 мероприятий. Недостатки выявлены и в региональной программе 2020 года. Например, согласно документам предполагалось заменить 3 км изношенных теплосетей в Витебском районе с фактическим сроком окупаемости 29,5 лет, хотя подобные мероприятия могут включаться в программу при условии окупаемости за период не более 10 лет.

В ведомстве отметили, что при формировании региональных программ не учитывались мероприятия, которые были бы направлены на экономию топливно-энергетических ресурсов.

По итогам заседания коллегии областного комитета госконтроля Витебский облисполком получил предложения по исправлению недостатков и повышению эффективности реализации программ энергосбережения. Контроль в этой сфере будет продолжен.-0-