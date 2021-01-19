В прокуратуре рассказали о борьбе с коррупцией в Витебской области

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19 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Витебской области основной массив выявленных коррупционных преступлений составляют взяточничество и хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры региона Евгений Лапковский. Приоритетное внимание уделяется борьбе со взяточничеством, профилактике нерационального расходования бюджетных средств, укреплению финансовой и договорной дисциплины, возмещению причиненного ущерба с виновных лиц. "Результаты проверочных мероприятий свидетельствуют о недостаточно эффективной роли местных органов власти и управления в вопросах предупреждения коррупционных проявлений. В 2020 году органы прокуратуры области провели 86 проверок по вопросам исполнения антикоррупционного законодательства, внесено 248 актов надзора. По требованию прокуроров к различным видам ответственности привлечено более 430 должностных лиц", - отметил Евгений Лапковский. Во время проверок госорганов выявлены многочисленные нарушения требований антикоррупционного законодательства, в том числе при осуществлении закупок. По-прежнему имеет место не выполнение чиновниками антикоррупционных ограничений: запретов на осуществление предпринимательской деятельности и другой оплачиваемой работы, осуществление поездок за счет юридических лиц, отношения с которыми входят в вопросы служебной (трудовой) деятельности, а также нецелевого использования, безучетной эксплуатации служебного транспорта, несоблюдения порядка декларирования доходов и имущества, ненадлежащего учета рабочего времени. "Превалирующий массив выявленных коррупционных преступлений составляют факты взяточничества, а также хищения путем злоупотребления служебными полномочиями. Наибольшее количество коррупционных преступлений учтено в агропромышленном комплексе. Серьезную озабоченность вызывает сложившаяся в прошлом году негативная тенденция увеличения количества учтенных коррупционных преступлений в сфере госуправления", - сказал начальник отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры области. Приведенные факты свидетельствуют о необходимости совершенствования форм и методов работы правоохранительных и иных государственных органов Витебской области в сфере борьбы с коррупцией. "В целях профилактики коррупционных проявлений органами прокуратуры на системной основе проводится работа по созданию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение гласности. Вопросы противодействия коррупции во всех ее проявлениях определены как приоритетные для работы органов прокуратуры северного региона и в 2021 году", - добавил Евгений Лапковский.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!