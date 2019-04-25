В прокуратуру Минской области в 2018 году поступили жалобы по 1,5% ответов на обращения

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В прокуратуру Минской области в 2018 году поступило 337 жалоб на ответы по обращениям граждан, что составляет 1,5% от общего количества обращений. Об этом журналистам сообщил прокурор Минской области Олег Лаврухин сегодня перед заседанием Миноблисполкома по вопросу реализации требований Директивы №2 "О дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения", передает корреспондент БЕЛТА.

"Прокуратура постоянно держит на контроле и регулярно проводит проверки по вопросу соблюдения Директивы №2. По итогам прошлого года к нам поступило 337 жалоб на несогласие с теми решениями, которые принимают местные органы управления и исполкомы различного уровня. Однако справедливости ради надо отметить, что это составляет всего 1,5% от того объема обращений, которые поступает в органы власти. Это небольшой процент, и в целом требования Директивы в регионе выполняются", - отметил Олег Лаврухин.

В то же время есть случаи, когда специалисты не до конца хотят вникать в обращение, дают неполные ответы, не отвечают на все вопросы или нарушают сроки. Прокуратура реагирует на подобные факты. "В 2018 году по результатам рассмотрения таких жалоб нами вынесено 125 актов прокурорского надзора, 92 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, 14 - к административной", - уточнил прокурор Минской области.

Большинство обращений в прокуратуру связано с нарушением жилищных прав граждан, ненадлежащей работой органов ЖКХ, качеством ремонта жилья, благоустройством территории, нарушением сроков строительства.

Всего в 2018 году в Миноблисполком, райгорисполкомы и поссельисполкомы поступило 34 тыс. обращений. Председатель, заместители председателя, управляющий делами облисполкома и председатель Минского областного Совета депутатов за год приняли свыше 1,1 тыс. звонков на прямые телефонные линии.-0-