В Пружанском районе проведут поисковые работы на месте расстрела в годы ВОВ мирных граждан

23 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пружанском районе по инициативе прокуратуры в 2022 году проведут поисковые работы на ранее неизвестном месте расстрела в годы войны мирных граждан, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде населения республики в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период прокуратура Пружанского района получила информацию о ранее неизвестных местах возможного захоронения мирных жителей, расстрелянных немецкими захватчиками. Одно из них находится в урочище Песчина вблизи деревни Плебанцы.

Двое местных жителей 1938 и 1950 годов рождения знают трагедии со слов родителей, которые были непосредственными очевидцами злодеяний оккупантов. Для расстрела людей с 1941 по 1944 год фашисты использовали местный скотомогильник. Карательные акции были массовыми. Земля в том месте буквально дышала, иногда были слышны стоны заживо похороненных.

После войны сельчане частично раскопали этот ров в надежде опознать по одежде своих родственников, чтобы похоронить их на кладбище. Неопознанных жертв захоронили в общей могиле.

Сейчас в урочище Песчина вырос лес, внутри массива сохранился ров с множеством различных углублений в виде просевшей земли.

По инициативе прокуратуры Пружанского района место возможного расстрела и захоронения мирных граждан во времена ВОВ включена в план полевых поисковых работ на 2022 год.-0-