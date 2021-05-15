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15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе на участке автодороги М5 временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.
"Сегодня с 11.00 до 12.00 на 32-м км автодороги М5 Минск - Гомель вблизи деревни Хозянинки Пуховичского района запланирован следственный эксперимент по факту ДТП. В связи с этим движение всех видов транспорта на указанном участке будет временно ограничено в направлении Гомеля", - рассказали в ГАИ.
Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут поездок с учетом предоставленной информации.-0-