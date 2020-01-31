В пунктах пропуска "Берестовица" и "Брузги" модернизируют информационные сети

31 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Строительно-монтажные работы по модернизации локально-вычислительных сетей в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе запланированы на начало марта, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

Сейчас идет поставка необходимого оборудования. Первая партия - в основном компьютеры, ноутбуки и оргтехника - прибыла в конце 2019 года.

"Уже выбран и подрядчик на выполнение строительно-монтажных работ, к которым запланировано приступить непосредственно по получении оставшейся партии оборудования", - рассказали в Гродненской региональной таможне.

Реализация проекта международной технической помощи "Улучшение операций управления границей в автодорожных пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" направлена на ускорение процесса прохождения границы, а также усиление безопасности хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу.

Финансовый вклад ЕС в проект по программе трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы, по которому Гродненская региональная таможня выступает ведущим бенефициаром, составляет около 1 млн евро.-0-