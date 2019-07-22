В пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" модернизируют локально-вычислительные сети по проекту ЕС

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе модернизируют локально-вычислительные сети по проекту ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

Гродненская региональная таможня является ведущим бенифициаром двух международных проектов, финансируемых Евросоюзом по программам трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы. Они направлены на совершенствование таможенного контроля и усиление безопасности на границе.

Один из проектов предусматривает полную модернизация локально-вычислительных сетей (ЛВС) в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица". "Его реализация позволит усилить безопасность хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу. Модернизация также будет способствовать бесперебойной работе оборудования за счет установки новейших источников питания", - отметили в Гродненской региональной таможне.

Усилению безопасности на белорусско-польской границе будет способствовать и строительство в пункте пропуска "Берестовица" стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Его применение в том числе поможет сократить время проведения таможенного контроля.

Общий финансовый вклад Евросоюза в проекты международной технической помощи составляет более 5 млн евро. Порядка 1 млн евро выделено на модернизацию локально-вычислительных сетей в "Брузгах" и "Берестовице", более 4 млн евро - на строительство ИДК.-0-