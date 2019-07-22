В пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" модернизируют локально-вычислительные сети по проекту ЕС

22 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица" на белорусско-польской границе модернизируют локально-вычислительные сети по проекту ЕС. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Гродненская региональная таможня является ведущим бенифициаром двух международных проектов, финансируемых Евросоюзом по программам трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы. Они направлены на совершенствование таможенного контроля и усиление безопасности на границе.
Один из проектов предусматривает полную модернизация локально-вычислительных сетей (ЛВС) в пунктах пропуска "Брузги" и "Берестовица". "Его реализация позволит усилить безопасность хранения и передачи информации таможенных систем и персональных данных лиц, пересекающих границу. Модернизация также будет способствовать бесперебойной работе оборудования за счет установки новейших источников питания", - отметили в Гродненской региональной таможне.
Усилению безопасности на белорусско-польской границе будет способствовать и строительство в пункте пропуска "Берестовица" стационарного инспекционно-досмотрового комплекса. Его применение в том числе поможет сократить время проведения таможенного контроля.
Общий финансовый вклад Евросоюза в проекты международной технической помощи составляет более 5 млн евро. Порядка 1 млн евро выделено на модернизацию локально-вычислительных сетей в "Брузгах" и "Берестовице", более 4 млн евро - на строительство ИДК.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2673 BYN
|2.265 BYN
|2.27 BYN
|USD
|2.0244 BYN
|2.019 BYN
|2.023 BYN
|RUB
|3.2098 BYN
|3.197 BYN
|3.21 BYN