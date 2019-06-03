В пунктах пропуска Гродненской таможни для болельщиков II Европейских игр выделили отдельные коридоры

3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пунктах пропуска Гродненской региональной таможни в преддверии II Европейских игр выделили отдельные коридоры для болельщиков и спортсменов, а также установили 50 новых информационных электронных табло, сообщили БЕЛТА в таможне.

Отдельные коридоры будут обозначены логотипом II Европейских игр на информационном табло. "Спортсменам и болельщикам, для которых на период соревнований установлен упрощенный порядок оформления, нужно будет проследовать по такому коридору и предоставить сотруднику таможни паспорт, а также документы на транспортное средство", - отметили в Гродненской таможне.

Электронные табло размещены на автобусном и легковом каналах в пунктах пропуска на белорусско-польской и белорусско-литовской границах. Их установили на въезде и выезде из страны. На табло выводится логотип II Европейских игр, обозначения красного или зеленого коридоров, а также актуальная информация о порядке перемещения товаров через границу.-0-