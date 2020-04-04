В пунктах пропуска ГРТ растет количество оформленных по бестранзитной технологии грузовиков

4 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Гродненские таможенники отмечают рост количества автомобилей, оформленных по упрощенной процедуре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

В регионе деятельности таможни возможность оформить грузы из стран ЕС по упрощенной процедуре внедрена в республиканских пунктах таможенного оформления "Брузги-2", "Каменный Лог" и "Берестовица", вблизи которых созданы транспортно-логистические центры. В первом квартале 2020 года Гродненскими таможенниками по бестранзитной технологии оформлено более чем 1,3 тыс транспортных средств. В "Брузгах", где технологии в качестве эксперимента внедрили около трех лет назад, количество оформленных таким образом грузовиков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло практически вдвое.

"В двух других пункта пропуска такая возможность реализована только в 2019 году. Вместе с тем использование ее участниками внешнеэкономической деятельности набирает обороты", - отметили в Гродненской региональной таможне.

В таможне рассказали, как работает бестранзитная технология. Грузовой автомобиль, следующий из стран ЕС через республиканский пункт таможенного оформления, заезжает в транспортно-логистический центр (на территории которого находится ведомственный пункт таможенного оформления) по выделенному коридору без оформления процедуры таможенного транзита и внесения финансовой гарантии. Режим работы, современное программное обеспечение для совершения таможенных операций, а также наличие складов и зоны таможенного контроля позволяют не только упростить саму процедуру оформления, но и оперативно совершать погрузочно-разгрузочные работы.-0-