В пункте пропуска "Бенякони" меняется схема движения транспорта

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Бенякони" на границе с Литвой меняется схема движения транспорта, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

"С 4 ноября в пункте пропуска "Бенякони" (с литовской стороны - "Шальчининкай") в связи с проведением дорожных работ при установке оборудования радиационного контроля меняется схема движения транспортных средств. Период проведения работ - ориентировочно два месяца", - рассказали в таможне.

Водителей транспортных средств, планирующих пересечение белорусско-литовской границы через данный участок, просят учитывать эту информацию, а также ориентироваться на дорожные знаки, установленные в пункте пропуска.-0-