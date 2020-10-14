В пункте пропуска "Берестовица" изменят организацию движения грузового транспорта

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14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Берестовица" на белорусско-польской границе меняется организация движения грузового транспорта, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.
Организация движения большегрузов изменится с 15 октября. При движении в пункте пропуска водителям следует руководствоваться указаниями дорожных знаков.
В пункте пропуска "Берестовица" по международному проекту строится стационарный инспекционно-досмотровый комплекс, поэтому будет меняться дорожное покрытие.
Таможня просит перевозчиков, планирующих пересечение границы через белорусско-польский участок, учитывать эту информацию.-0-