В пункте пропуска "Каменный Лог" открылась зона ожидания с электронным бронированием очереди

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Каменный Лог" сегодня состоялось торжественное открытие зоны ожидания, где предусмотрена возможность электронного бронирования мест в очереди транспортных средств и дополнительные сервисы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Белтаможсервис".

"Система электронной очереди транспортных средств вводится для того, чтобы исключить загруженность и обеспечить удобный переходный период для водителей, которые желают пересечь государственную границу Беларуси через пограничный пункт пропуска "Каменный Лог" с организованной зоной ожидания, где есть санитарный блок, комфортабельный зал для клиентов, магазин, кафе, вендинг-аппараты, специальное место для курения. Зона ожидания работает круглосуточно и включает около 150 машино-мест для всех видов транспорта. Ведется круглосуточное видеонаблюдение. Для удобства клиентов вся информация о времени въезда отображается на трех современных светодиодных табло высокого разрешения. Пограничный, таможенный и иные виды контроля каждый пересекающий границу проходит в установленном порядке", - рассказали в пресс-службе.

В церемонии открытия приняли участие руководители Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, Гродненского облисполкома и РУП "Белтаможсервис".

Система электронной очереди - программно-аппаратный комплекс, представляющий собой совокупность программных и технических средств, обеспечивающих информационное взаимодействие между уполномоченными лицами оператора системы электронной очереди, операторов зон ожидания, пунктов пропуска и устанавливающий очередность прохождения. Работой системы электронной очереди управляет РУП "Белтаможсервис", оператор системы электронной очереди, обеспечивая надлежащее ее функционирование. Для этого разработан собственный программный комплекс.

Время въезда в пункт пропуска физическое/юридическое лицо бронирует на сайте "Белтаможсервис" www.belarusborder.by.-0-