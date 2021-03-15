В пункте пропуска "Мядининкай" 22 марта начнутся строительные и монтажные работы по реконструкции

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 22 марта на белорусско-литовской границе в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") начнутся строительные и монтажные работы по реконструкции. Как сообщает литовская сторона, в связи с запланированными работами в "Мядининкае", в процессе которых уменьшится количество полос для движения транспорта, прогнозируется снижение пропускной способности на 50%. Завершить работы планируется во втором квартале 2023 года, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

"Стоит отметить, что даже без реконструкции литовская сторона не выполняет нормы пропускной способности на 100%, продолжая игнорировать договоренности с белорусскими коллегами. С начала года во всех пунктах пропуска на общей границе Беларуси и четырех стран-соседок зафиксировано около 140 внештатных ситуаций, большинство которых влияли на скорость оформления транспорта. Около 50% таких ситуаций пришлись именно на литовские пункты пропуска, и во всех случаях пропускная способность не выполнялась", - говорится в сообщении.

Среди причин неритмичного оформления транспорта литовской стороной и, как следствие, образования очередей на границе наиболее частыми остаются обновление баз данных таможни (при ручном оформлении в час через границу проезжали одна или две фуры), сбои систем оформления, проблемы с электричеством и передачей данных, а также малочисленность сотрудников таможенных смен литовских пунктов пропуска.

"По данным графиков очередей нашего интернет-портала четко видно, что в среднем за последние четыре недели очереди перед пунктом пропуска "Каменный Лог" варьировались от 160 до 300 грузовых автомобилей. Учитывая планируемое снижение пропускной способности в "Мядининкае", среднее количество грузовиков в очереди удвоится", - отметили в ГПК.

В ведомстве подчеркнули: "Белорусская сторона заинтересована в ускорении процесса пересечения границы на литовском направлении и готова к сотрудничеству с литовскими коллегами, в том числе учитывая предстоящее снижение пропускной способности в "Мядининкае" на столь длительный срок".

Грузоперевозчикам рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.-0-