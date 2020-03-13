В пункте пропуска "Мядининкай" приостановлено оформление транспорта

13 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Мядининкай" на белорусско-литовской границе из-за сбоев в электропитании приостановлено оформление транспорта. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.

По информации литовской таможенной службы, сегодня с 00.30 по белорусскому времени в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог") приостановлено оформление всех видов транспорта. Из-за порывов ветра на литовской стороне пункта пропуска отключено электричество.

В Гродненской региональной таможне попросили всех, планирующих поездки в этом направлении, учитывать полученную информацию. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно.-0-