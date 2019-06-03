В пункте пропуска "Новая Гута" частично ограничат движение из-за ремонта дорожного покрытия

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В международном автодорожном пункте пропуска "Новая Гута" с 3 по 7 июня проводится ремонт дорожного покрытия и обновление дорожной разметки на полосах движения транспортных средств, сообщили БЕЛТА в Гомельской пограничной группе.

При проведении ремонта планируется перекрытие полос, в связи с чем будет частично ограничено дорожное движение. Данную информацию рекомендуют учитывать при планировании поездок через белорусско-украинскую границу.-0-