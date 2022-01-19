В работе на улицах Минска ежесуточно задействовано 600 единиц спецтехники

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На обработке столичных улиц, дорог, мостов ежесуточно работает в среднем 600 единиц спецтехники и 750 уборщиков. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора по содержанию объектов благоустройства ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома" Владимир Латушкин, передает корреспондент БЕЛТА.
Обработка дорог и улиц Минска ведется в круглосуточном режиме в две смены (на площади 24,8 млн кв.м), начинается с опасных участков дорог, мостов, путепроводов, где интенсивное движение. Для этого у предприятия имеется 763 единицы спецтехники (в том числе 40 новых машин отечественного производства, закупленных в 2021 году). И заключены 69 договоров для привлечения еще 642 единиц техники, в основном самосвалов для вывоза снега.
"На сегодня среднесуточная численность спецтехники, задействованной на улицах города, - 600 единиц, а уборщиков территории - 750 человек", - привел цифры Владимир Латушкин.
Работы и расхода материалов добавляют частые, но мелкие снегопады.
"Для утилизации у нас используется 9 площадок временного складирования и снегоплавильный пункт на ул.Машиностроителей. В места временного складирования уже вывезено 20 тыс. куб.м, в том числе 1,2 тыс. куб.м на снегоплавильный пункт", - добавил Владимир Латушкин.-0-
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