В работе с обращениями граждан в организациях ЖКХ Брестской области выявлены недостатки

14 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области выявили недостатки в работе с обращениями граждан в организациях жилищно-коммунального хозяйства, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

Обращения, поступавшие в организации ЖКХ, не всегда разрешались в соответствии с требованиями законодательства. В частности, отмечается несвоевременность принятия мер по обоснованным обращениям, недостаточно полная проверка доводов заявителей. Зафиксированы случаи, когда рассмотрение заявлений по фактам бытовых шумов затягивалось. В результате срок наложения административного взыскания истекал, а нарушители уходили от ответственности.

В некоторых обращениях поднимались вопросы, не относящиеся к компетенции организаций ЖКХ. При этом гражданам не всегда разъясняли, в какие службы им необходимо обратиться. Таким образом нерешенные проблемы лишь накапливались.

При проверке вскрыты недостатки в работе организаций ЖКХ и в сфере административных процедур: заявления граждан могли быть неверно зарегистрированы, рассмотрены с нарушением сроков и в ненадлежащем порядке.

Нарекания у прокуроров вызвали также качество предоставления жилищно-коммунальных услуг, трудовая и исполнительская дисциплина - не исключены случаи нахождения сотрудников в рабочее время в состоянии алкогольного опьянения.

Не все организации ЖКХ принимали надлежащие меры к взысканию с юридических лиц просроченной дебиторской задолженности, а с граждан - задолженности по уплате коммунальных услуг.

Прокуратура Брестской области внесла представление в облисполком, в котором потребовала устранить выявленные нарушения. Выполнение акта надзора взято на контроль.-0-