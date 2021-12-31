В развитие Витебской области за пятилетку планируется инвестировать Br21,2 млрд

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 31 декабря 2021
Минск +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
15:16 Будревич: молодежь Беларуси активно вовлечена во все без исключения социальные процессы Общество
15:15 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1510 пациентов с COVID-19, выписаны 1777 Общество
15:09 Лукашенко перед Новым годом приехал в РНПЦ "Мать и дитя", где выхаживают самых маленьких граждан Президент
15:06 Андрей Лукьянович назначен заместителем командующего ВВС и войсками ПВО Президент
15:03 ГАИ Могилева в новогодние праздники ограничит движение на некоторых улицах Регионы
15:02 Минтранс до 2025 года планирует реконструировать и возвести 24 моста и путепровода Экономика
14:44 Председатель ГТК: нашей стране бесконечно дорог каждый ребенок Регионы
14:43 Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900 за тысячу кубометров В мире
14:38 Беларусь и Украина отменили разрешения на автомобильные перевозки грузов между странами Экономика
14:33 Более 1,3 тыс. граждан с допгарантиями занятости трудоустроены в Витебской области за 11 месяцев Регионы
14:23 Торговые палаты Беларуси и Ирана заинтересованы в сотрудничестве Экономика
14:14 Умер народный художник Беларуси Василий Шарангович Культура
14:02 Лукашенко в "Мать и дитя" рассказали об успешном выполнении уникальной внутриутробной операции Президент
13:52 Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси Президент
13:45 ГАИ: перепады температуры с туманом и осадками усложняют дорожную обстановку Общество
13:31 В развитие Витебской области за пятилетку планируется инвестировать Br21,2 млрд Регионы
13:10 Топ-10 результатов ученых за 2021 год определила НАН Общество
13:05 КГК выявил завышение цен в семи торговых объектах Могилевской области Регионы
12:58 Электрификация железных дорог с 2015 года позволила сократить выбросы загрязняющих веществ на 12,3% Экономика
12:56 Более полукилограмма психотропов изъяли у наркозакладчика в Пинске Происшествия
12:50 Требования к виртуальным игорным заведениям можно обсудить на Правовом форуме Экономика
12:50 Лукашенко поручил создать в Беларуси банк генетического материала для ЭКО Президент
12:36 Щекин: конституционная модернизация станет фундаментальным фактором сохранения нацбезопасности Общество
12:34 Первый замминистра транспорта и коммуникаций проведет прямую телефонную линию 1 января Общество
12:17 Председатель Госкомимущества 1 января проведет прямую телефонную линию Общество
12:14 Лукашенко в канун нового года сыграл в хоккей и поздравил свою команду Президент
12:03 В Витебском районе при пожаре дома погиб мужчина Происшествия
11:59 Оплатить электронные билеты на поезда можно через сервисы Samsung Pay и Apple Pay Общество
11:50 Латвийский политолог: Беларусь суверенно принимает решения в своих интересах Общество
11:49 Лукашенко посетил "Мать и дитя". В центре внимания - организация перинатальной помощи Президент
Все новости
Все новости
Регионы
31 декабря 2021, 13:31

В развитие Витебской области за пятилетку планируется инвестировать Br21,2 млрд

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. За пятилетку в развитие Витебской области планируется инвестировать Br21,2 млрд, что на 18,7% превышает уровень 2020 года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Елена Борздыко сегодня на внеочередной сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Прогнозируемый объем инвестиционных ресурсов определен программой социально-экономического развития Витебской области на 2021-2025 годы. В реальный сектор экономики планируется направить Br13,5 млрд (63,7%), сферу услуг - Br7,7 млрд, в том числе Br2,1 млрд в инфраструктурные проекты. По каждому району сформирован инвестиционный портфель, определены точки роста и направления развития, индустриальные площадки для предоставления инвесторам, информация о которых размещена на сайтах "Дорожная карта инвестора", исполкомов и СЭЗ "Витебск". Всего в области предстоит реализовать 219 основных проектов в производственной сфере на сумму более Br4,5 млрд.

Прорывными, способными дать толчок развитию всего региона станут проекты в сфере деревообработки литовской компании "ВМГ" (заявленный объем инвестиций на первоначальном этапе - Br230 млн) и группы АКИТАМА (Br210 млн), которые реализуются в Витебске, Полоцком и Докшицком районах. Проекты предусматривают создание более 200 новых рабочих мест. Вся продукция будет поставляться на экспорт, годовой объем выручки по каждому предприятию с момента запуска оценивается в сумме не менее 14 млн евро.

В Полоцком районе компания "Кима Бел" реализует еще один крупный проект в деревообработке, предусматривающий увеличение объема переработки древесины в столярные изделия в 2 раза (с 330 тыс. куб.м до 600 тыс. куб.м в год). Планируется трудоустроить 250 человек. В Новополоцке основные проекты запланированы в сфере нефтепереработки, в том числе по организации производства продукции малотонажной химии на ОАО "Новополоцкий НПЗ" с объемом инвестиций около Br32 млн.

В Оршанском районе прорывные проекты сформированы во всех отраслях экономики, при этом часть из них уже завершается и основной объем капвложений освоен. Кроме того, найдены технологические и организационные решения по другим значимым проектам, например создание кольцераскатного производства на базе ОАО "Завод ПАК", выпуску режущего бруса на ОАО "Оршаагропроммаш". Продолжится строительство цехов Оршанского инструментального и авиаремонтного заводов, на ОАО "Техника связи", ООО "Савушкин-Орша" и ООО "Цилиндерс-Бел". За счет развития логистического потенциала особой экономической зоны "Бремино-Орша" грузооборот увеличится на 33,8%, экспорт услуг - на 84%.

Семь районов области отнесены к перспективным - Городокский, Лиозненский, Россонский, Сенненский, Ушачский, Шарковщинский и Шумилинский. Основные проекты там будут реализованы в сельском хозяйстве и деревообработке.

В сфере деревообработки акцент делается на более углубленной переработке, в том числе мелкотоварной древесины. В результате планируемой модернизации годовой объем производства увеличится на 6-7 тыс. куб.м, выручка - на Br1 млн. Во всех перспективных районах проводится модернизация сельскохозяйственных комплексов c объемом инвестиций по каждому объекту до Br3 млн, при этом вовлекаются в оборот неиспользуемые ранее помещения. В среднем подобная реконструкция ферм позволит обеспечить рост производства сельхозпродукции на 3-4%. Как результат, к 2025 году в перспективных районах будет обеспечена положительная динамика по всем целевым индикаторам (выручка на 1 работающего, зарплата, товарооборот на душу населения, численность занятого в экономике населения).

За счет заемных средств будут модернизированы и созданы новые производства по добыче и переработке торфа и сапропеля в Ушачском, Шарковщинском, Браславском, Шумилинском и Россонском районах. Вся продукция является экспортно ориентированной. В среднем на каждом производстве планируется создать до 40 новых рабочих мест.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область инвестиции
Новости рубрики Регионы
Фото из архива ГАИ Могилева в новогодние праздники ограничит движение на некоторых улицах
Фото ГТК Председатель ГТК: нашей стране бесконечно дорог каждый ребенок
Фото из архива Более 1,3 тыс. граждан с допгарантиями занятости трудоустроены в Витебской области за 11 месяцев
Фото из архива КГК выявил завышение цен в семи торговых объектах Могилевской области
Дед Мороз патрулирует на улицах Витебска ФОТОФАКТ: В преддверии Нового года Дед Мороз патрулирует улицы Витебска
Фото из архива КГК отреагировал на обращения минчан по услугам теплоснабжения
Главное
Лукашенко перед Новым годом приехал в РНПЦ "Мать и дитя", где выхаживают самых маленьких граждан
Годом исторической памяти будет объявлен 2022-й в Беларуси
Совмин утвердил план работы на I полугодие 2022-го
Это было незабываемо! Новый год в самых ярких и трогательных воспоминаниях из детства
Топ-новости
Лукашенко в "Мать и дитя" рассказали об успешном выполнении уникальной внутриутробной операции
Гражданами Беларуси с августа 2021 года стали более 2,3 тыс. человек, прибывших из Украины
Латвийский политолог: Беларусь суверенно принимает решения в своих интересах
Умер народный художник Беларуси Василий Шарангович
Что планируется изменить и дополнить в Конституции?
Технологии добрых дел: социальные полезные инициативы от МТС для детей и взрослых
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1510 пациентов с COVID-19, выписаны 1777
Председатель ГТК: нашей стране бесконечно дорог каждый ребенок
Лавров: Москва и Минск еще больше укрепят военное сотрудничество в ответ на действия Запада
Первый блок БелАЭС выработал более 6 млрд кВтч электроэнергии
Семь белорусских спортсменов, которые удивили в уходящем году
Щекин: конституционная модернизация станет фундаментальным фактором сохранения нацбезопасности
Гайдукевич: Беларусь показала всей Европе, что такое настоящий суверенитет
Топ-10 результатов ученых за 2021 год определила НАН
Гигин о миграционном кризисе: белорусы показали моральную силу, а Запад отрекся от своей идеологии
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Кризис с беженцами на белорусско-польской границе Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Специальный репортаж Благотворительная акция "Наши дети" Проект "Сделано на Минщине. Опыт лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.