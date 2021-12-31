В развитие Витебской области за пятилетку планируется инвестировать Br21,2 млрд

31 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. За пятилетку в развитие Витебской области планируется инвестировать Br21,2 млрд, что на 18,7% превышает уровень 2020 года. Об этом сообщила заместитель председателя комитета экономики Витебского облисполкома Елена Борздыко сегодня на внеочередной сессии областного Совета депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Прогнозируемый объем инвестиционных ресурсов определен программой социально-экономического развития Витебской области на 2021-2025 годы. В реальный сектор экономики планируется направить Br13,5 млрд (63,7%), сферу услуг - Br7,7 млрд, в том числе Br2,1 млрд в инфраструктурные проекты. По каждому району сформирован инвестиционный портфель, определены точки роста и направления развития, индустриальные площадки для предоставления инвесторам, информация о которых размещена на сайтах "Дорожная карта инвестора", исполкомов и СЭЗ "Витебск". Всего в области предстоит реализовать 219 основных проектов в производственной сфере на сумму более Br4,5 млрд.

Прорывными, способными дать толчок развитию всего региона станут проекты в сфере деревообработки литовской компании "ВМГ" (заявленный объем инвестиций на первоначальном этапе - Br230 млн) и группы АКИТАМА (Br210 млн), которые реализуются в Витебске, Полоцком и Докшицком районах. Проекты предусматривают создание более 200 новых рабочих мест. Вся продукция будет поставляться на экспорт, годовой объем выручки по каждому предприятию с момента запуска оценивается в сумме не менее 14 млн евро.

В Полоцком районе компания "Кима Бел" реализует еще один крупный проект в деревообработке, предусматривающий увеличение объема переработки древесины в столярные изделия в 2 раза (с 330 тыс. куб.м до 600 тыс. куб.м в год). Планируется трудоустроить 250 человек. В Новополоцке основные проекты запланированы в сфере нефтепереработки, в том числе по организации производства продукции малотонажной химии на ОАО "Новополоцкий НПЗ" с объемом инвестиций около Br32 млн.

В Оршанском районе прорывные проекты сформированы во всех отраслях экономики, при этом часть из них уже завершается и основной объем капвложений освоен. Кроме того, найдены технологические и организационные решения по другим значимым проектам, например создание кольцераскатного производства на базе ОАО "Завод ПАК", выпуску режущего бруса на ОАО "Оршаагропроммаш". Продолжится строительство цехов Оршанского инструментального и авиаремонтного заводов, на ОАО "Техника связи", ООО "Савушкин-Орша" и ООО "Цилиндерс-Бел". За счет развития логистического потенциала особой экономической зоны "Бремино-Орша" грузооборот увеличится на 33,8%, экспорт услуг - на 84%.

Семь районов области отнесены к перспективным - Городокский, Лиозненский, Россонский, Сенненский, Ушачский, Шарковщинский и Шумилинский. Основные проекты там будут реализованы в сельском хозяйстве и деревообработке.

В сфере деревообработки акцент делается на более углубленной переработке, в том числе мелкотоварной древесины. В результате планируемой модернизации годовой объем производства увеличится на 6-7 тыс. куб.м, выручка - на Br1 млн. Во всех перспективных районах проводится модернизация сельскохозяйственных комплексов c объемом инвестиций по каждому объекту до Br3 млн, при этом вовлекаются в оборот неиспользуемые ранее помещения. В среднем подобная реконструкция ферм позволит обеспечить рост производства сельхозпродукции на 3-4%. Как результат, к 2025 году в перспективных районах будет обеспечена положительная динамика по всем целевым индикаторам (выручка на 1 работающего, зарплата, товарооборот на душу населения, численность занятого в экономике населения).

За счет заемных средств будут модернизированы и созданы новые производства по добыче и переработке торфа и сапропеля в Ушачском, Шарковщинском, Браславском, Шумилинском и Россонском районах. Вся продукция является экспортно ориентированной. В среднем на каждом производстве планируется создать до 40 новых рабочих мест.-0-