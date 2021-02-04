В развитии регионов акцент будет сделан на создании новых производств и рабочих мест - эксперт

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В развитии регионов акцент будет сделан на создании новых производств и рабочих мест, комфортной среды проживания, а также на обеспечении экологической безопасной жизнедеятельности населения и эффективном использовании природных ресурсов. Такое мнение высказала заместитель директора по научной работе НИЭИ Минэкономики, кандидат экономических наук, доцент Наталья Берченко во время круглого стола на тему "Сильные регионы: развитая инфраструктура, новые производства, комфортная и безопасная среда", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Цель регионального развития - сократить разрыв по уровню и качеству жизни в регионах. Общая концепция региональной политики будет направлена на повышение привлекательности для жизни, работы и бизнеса территорий, расположенных за пределами столицы и областных центров, продвижение усадебного образа жизни - деурбанизацию, - сказала Наталья Берченко. - Предусматриваются дифференцированный подход к развитию регионов, точечные меры поддержки и стимулирования в зависимости от специализации, компетенций и потенциала территорий. Три компонента непосредственно в региональном блоке программы - это развитие регионов через новые производства и рабочие места, создание комфортной среды проживания, а также обеспечение экологической безопасной жизнедеятельности населения, эффективное использование природных ресурсов".

В частности, в компоненте "новые производства и рабочие места" определены четкие территориальные приоритеты. Выделены группы, территории со специфическим потенциалом и проблематикой развития. Например, в Минске и областных центрах на неиспользуемых производственных площадях планируется создать технопарки для организации высокотехнологичных производств.

В городах-спутниках упор будет сделан на создание условий для комфортного проживания населения, развитие транспортного сообщения со столицей. В городах с численностью населения 80 тыс. человек и более появятся индустриальные площадки, будет создана инфраструктура по принципу последней мили для организации новых производств, не имеющих аналогов в стране. На действующих предприятиях планируется освоить выпуск новых видов продукции. В отстающих регионах фокус будет направлен на проекты по глубокой переработке местных сырьевых ресурсов, расширение полномочий органов местного управления и самоуправления в части поддержки создания новых производств, распоряжения имуществом и землей.

На территориях с преференциальными режимами инвестирования основное внимание будет нацелено на высокотехнологичные экспортно ориентированные производства и инфраструктуру, на создание мультимодального железнодорожного грузового хаба в "Великом камне" и создание экогорода на базе этого парка. На пострадавших от аварий на ЧАЭС территориях продолжится реализация защитных мер и контроля состояния окружающей среды, а также внедрение проекта по социально-экономическому развитию таких территорий.

По словам Натальи Берченко, с учетом компетенций, которые имеются в регионах, будут сформированы 13 кластеров, чтобы сориентировать на инновационное развитие и максимальное задействование предпринимательского потенциала территорий.

"В части инновационного развития ставится задача в крупных райцентрах создать научно-технологические парки или их филиалы, распространить на них правовой режим Парка высоких технологий, создать специальный стартап-режим и технологическую инфраструктуру для начинающих инновационных предпринимателей", - отметила эксперт.

Что касается второго компонента - комфортной среды проживания, - то он направлен на обеспечение граждан комфортным жильем. "В приоритете индивидуальное жилье усадебного типа, арендное жилье. Отдельное положение направлено на строительство энергоэффективного жилья. Предусматривается предоставление неиспользуемых земельных участков для строительства жилья в деревнях, а также сохранение доступности жилья за счет контроля за стоимостью жилья с господдержкой, развитие финансовых инструментов для удовлетворения спроса населения на жилье (лизинг, строительные сбережения, ипотечное кредитование)", - пояснила Наталья Берченко.

Кроме того, предусматривается формирование развитой коммунальной инфраструктуры, совершенствование системы обращения с коммунальными отходами, а также повышение транспортной доступности территорий.

Третий компонент - обеспечение экологически безопасной жизнедеятельности населения и эффективное использование природных ресурсов. Здесь акцент будет сделан на внедрении инструментов поддержки зеленой экономики (формирование национальной системы углеродного регулирования, привлечении зеленых инвестиций, внедрение экоинноваций), на совершенствовании системы наблюдений за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов, на развитии системы особо охраняемых природных территорий и экологического туризма.

Помимо этого большое внимание планируется уделить местному управлению и самоуправлению, содействию развития предпринимательства на местах.-0-