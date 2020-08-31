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31 августа 2020, 16:25

В реабилитационном центре для детей-инвалидов отметят 1 сентября

Фото из архива
Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие нового учебно-реабилитационного сезона состоится 1 сентября в Республиканском реабилитационном центре для детей-инвалидов под девизом "День знаний - день наших побед и достижений", сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

На празднике будут чествовать как выпускников центра, которые с этого года стали студентами различных учебных заведений Беларуси, так и ребят, которые впервые открыли двери учреждения. Многие из них, а также родители примут непосредственное участие в праздничном концерте.

Кроме того, всем гостям покажут новинки центра - "Интерактивную песочницу" и безбарьерную площадку с новым мягким напольным покрытием.

"За прошлый сезон в центре прошли реабилитацию 58 выпускников с нарушением опорно-двигательного аппарата. Из 18 выпускников 11-х классов четверо поступили в высшие учебные заведения, 8 - в средние специальные, 3 - в профессионально-технические, а 40 выпускников 9 класса продолжили свое обучение в школе", - рассказали о достижениях посещавших центр ребят в Минтруда и соцзащиты.

В этом году впервые переступят порог центра 8 детей. А всего в новом сезоне 50 детей, среди которых и младшие школьники, и первоклассники, будут совмещать уроки с медицинскими процедурами. График их очень плотный, но от вложенных усилий зависит будущая жизнь ребят.

Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов создан по программе "Дети Беларуси" в 2000 году. Здесь оказывают комплексную медико-социальную реабилитацию детям-инвалидам 3-18 лет с заболеваниями нервной и костно-мышечной систем, следствием которых являются нарушения опорно-двигательного аппарата. Вся реабилитация и проживание детей и родителей бесплатная. Единовременно учреждение может принять на реабилитацию 120 детей. Ежегодно такой возможностью пользуются порядка 1,2 тыс. ребят. Итог совместных усилий - за последние 6 лет инвалидность снята у 58 детей.-0-

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