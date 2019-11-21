В регионах нужно создавать комфортные условия для малого и среднего бизнеса - Семенчук

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В регионах необходимо создавать комфортные условия для малого и среднего бизнеса, чтобы предприниматели были заинтересованы работать в глубинке, могли там развиваться и предлагать новые рабочие места. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Олег Семенчук, избранный депутатом Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва от Молодечненского сельского избирательного округа №73.

"Хотелось бы сделать все, чтобы развивались сельские и городские населенные пункты региона. Необходимо создавать комфортные условия, чтобы малый и средний бизнес был заинтересован развивать в глубинке свои предприятия, создавать рабочие места, обеспечивать заработную плату людям. В городах и в деревнях должны быть равные возможности", - считает Олег Семенчук.

В центре внимания депутата будет образование, труд и социальная защита населения. "Всю жизнь я работал в социальной сфере: 30 лет в образовании и более девяти лет в соцзащите. У меня есть опыт, знания, желание приносить пользу людям, делать все, чтобы Беларусь процветала", - пояснил Олег Семенчук.

Он подчеркнул: решать вопросы в одиночку не получится, депутатам предстоит сплотиться и делать это вместе. "Один человек ничего не решит, нужны единомышленники - профессиональный парламент, где каждый имеет жизненный и профессиональный опыт, желание его реализовать на благо людей, умеет слушать и участвовать в принятии общего решения. Надо работать и вместе что-то делать. Главное - не забывать слышать тех людей, которые работают на селе", - заключил Олег Семенчук.-0-