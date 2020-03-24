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24 марта 2020, 16:53

В решении вопросов людей важны индивидуальный подход и человечность - Шулейко

Юрий Шулейко
Юрий Шулейко
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24 марта, Жлобин /Корр. БЕЛТА/. В решении вопросов, с которыми обращаются люди к власти, важны индивидуальный подход и человечность. Такое мнение высказал помощник Президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко по итогам прямой телефонной линии и приема граждан в Жлобинском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

К помощнику Президента обратилась многодетная мать, которая воспитывает шесть детей - от семи месяцев до 13 лет. Семья - активный участник разных мероприятий, районных конкурсов. "Мой муж работал на двух работах, чтобы обеспечить детям достойную жизнь. Однако и в нашу семью пришло сложное испытание", - рассказала жительница Жлобина. Летом 2018 года мужчина сбил пожилого человека, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пенсионер погиб на месте. Отца семьи признали виновным. Наказание - два года колонии-поселения. Женщина отметила, что ее муж не попадает под амнистию из-за невыплаченных гражданских исков потерпевшей стороне. "Мы не отказываемся платить иски, но на свободе он сможет выплачивать большие суммы", - отметила многодетная мать. Она добавила, что в данной ситуации осталась без поддержки и опоры.

"Необходимо подготовить определенный документ, чтобы рассмотреть этот случай в частном порядке. Мужчина характеризуется из всех учреждений, организаций с положительной стороны. Попробуем изучить вопрос на право амнистии, обратимся к главе Администрации Президента. Это жизнь человека, жизнь многодетной семьи, благополучной, примерной. В таких ситуациях очень важен индивидуальный подход, человеческое отношение", - убежден Юрий Шулейко.

Пенсионера из Светлогорска волнует благоустройство улицы Советской райцентра. По его словам, тротуар сделали, но идти по нему можно только в сухую погоду. "Едет после дождя машина, и брызги летят на человека", - пояснил он. Юрий Шулейко ответил, в ситуации разберутся специалисты. Кроме того, заявитель считает, что его соседи нарушили архитектурно-строительные нормы при возведении гаража, поднял вопрос о сумме платы за коммунальные услуги однокомнатной квартиры. По этим темам даны разъяснения.

О своей проблеме, которая волнует ее уже пять лет, рассказала жительница микрорайона №16 Жлобина. "Квартира сверху сдается посуточно. В ней нет нормальной звукоизоляции, полы старые, сантехника тоже. Собираются в квартире в том числе и компании. Днем еще не обращаешь внимание на шум, а ночью невозможно", - поделилась женщина. Не один раз случались уже и затопления, неоднократно вызывали милицию. "Наводите порядок, законодательство создано. Обеспечьте спокойный сон жильцам", - поставил задачу Юрий Шулейко перед РОВД и местным ЖКХ.

На прямую телефонную линию помощнику Президента дозвонилась жительница дома по улице Первомайской Жлобина. Горожанка рассказала, что капремонт здания был в 2010 году, однако после этого по торцам пошла плесень. "Особенно она агрессивно проявляется в межсезонье. Мы в 2015 году делали ремонт, а сейчас все углы черные", - посетовала женщина. Она интересовалась, можно ли утеплить здание. "К вам сегодня приедут специалисты и обсудят с жильцами вопросы, вы сможете высказать свои предложения", - ответил Юрий Шулейко.

Другая жительница райцентра интересовалась, каков механизм расчета сроков выхода на пенсию. Помощник Президента поручил управлению по труду, занятости и соцзащите райисполкома встретиться с заявительницей и проконсультировать ее.

Во время выездного приема Юрия Шулейко обсудили в райисполкоме и эпидемиологическую ситуацию в районе. Было отмечено, что она полностью управляемая. Приехавшие из стран с неблагополучной эпидобстановкой люди находятся под медицинским наблюдением. Для оказания поддержки и помощи пожилым, одиноким, инвалидам работает без выходных прямая телефонная линия. Посещают подопечных на дому соцработники, подключены волонтерские отряды БРСМ и Красного Креста. Юрий Шулейко подчеркнул, что ситуацию на контроле важно держать не только в городе, но и в сельских пунктах. "Через председателей сельисполкомов нужно оказать всю необходимую помощь",- обратил внимание помощник Президента.-0-

Фото Сергея Холодилина

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