В республиканский бюджет от Могилевской таможни в 2021 году поступило Br795 млн

27 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевская таможня за прошлый год пополнила республиканский бюджет на Br795 млн, сообщили БЕЛТА в областной таможне.

В областном ведомстве прошло совещание, посвященное подведению итогов работы таможенного органа за 2021 год. С докладом о результатах деятельности выступил первый заместитель начальника таможни Сергей Алещенко.

"В 2021 году сотрудники Могилевской таможни выпустили товаров по почти 171 тыс. деклараций на товары. Около 76% партий товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза, могилевские таможенники выпустили в срок до 1 часа, а 85% деклараций на товары, поданных в отношении вывозимых товаров, выпущены менее чем за 5 минут", - рассказали в таможне.

За прошлый год в результате правоохранительной деятельности Могилевской таможни в доход государства были обращены товары и транспортные средства, незаконно ввезенные в 2021 году через таможенную границу ЕАЭС, на сумму Br4,5 млн, а общая сумма перечислений в республиканский бюджет составила Br795 млн.

Во время совещания прошло награждение лучших работников по итогам 2021 года. Накануне Международного дня таможенника ряды Могилевской таможни пополнились новыми сотрудниками, которые в торжественной обстановке поклялись защищать экономическую безопасность и суверенитет страны.-0-