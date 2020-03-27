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27 марта 2020, 16:27

В РГУОР организована круглосуточная работа медслужбы

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27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском государственном училище олимпийского резерва (РГУОР) круглосуточно работает медслужба. Об этом рассказал журналистам директор училища Александр Власюк, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Александр Власюк
Александр Власюк

"Уверен, каждый из наших учащихся знает, что при появлении недомогания, в том числе при симптомах, похожих на коронавирус, необходимо обратиться в медслужбу РГУОР, где организована круглосуточная работа. Там нуждающимся будет оказана необходимая помощь. В настоящее время проводим индивидуальную работу с учащимися. Преподаватели, тренеры стараются довести до каждого, насколько важно думать о собственном здоровье. Стараемся действовать в связке с родителями юных спортсменов. Только так, совместными усилиями, можно достичь успеха в профилактике COVID-19", - отметил Александр Власюк.

Мероприятия по профилактике заболеваемости коронавирусом не мешают занятиям в училище. "Под наблюдением соответствующих служб проходят тренировки по 26 видам спорта, уроки по общеобразовательным дисциплинам", - добавил Александр Власюк.

Республиканское государственное училище олимпийского резерва - старейшее в своей отрасли нестандартное учреждение образования, в составе которого общеобразовательная и спортивная структуры интернатного типа. Выпускники и учащиеся РГУОР на Олимпийских играх завоевали 100 олимпийских медалей: 34 золотых, 31 серебряную и 35 бронзовых.-0-

Для учащихся РГУОР организовано дистанционное обучениеДля учащихся РГУОР организовано дистанционное обучение
"Над спортсменами, которые вернулись из-за границы, усилено наблюдение медицинских работников, проводятся санитарно-эпидемиологические и санитарно-гигиенические мероприятия", - рассказала начальник медицинской службы РГУОР Елена Савко.

Фото Оксаны Манчук

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