В РГУОР организована круглосуточная работа медслужбы

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республиканском государственном училище олимпийского резерва (РГУОР) круглосуточно работает медслужба. Об этом рассказал журналистам директор училища Александр Власюк, сообщает корреспондент БЕЛТА.
"Уверен, каждый из наших учащихся знает, что при появлении недомогания, в том числе при симптомах, похожих на коронавирус, необходимо обратиться в медслужбу РГУОР, где организована круглосуточная работа. Там нуждающимся будет оказана необходимая помощь. В настоящее время проводим индивидуальную работу с учащимися. Преподаватели, тренеры стараются довести до каждого, насколько важно думать о собственном здоровье. Стараемся действовать в связке с родителями юных спортсменов. Только так, совместными усилиями, можно достичь успеха в профилактике COVID-19", - отметил Александр Власюк.
Мероприятия по профилактике заболеваемости коронавирусом не мешают занятиям в училище. "Под наблюдением соответствующих служб проходят тренировки по 26 видам спорта, уроки по общеобразовательным дисциплинам", - добавил Александр Власюк.
Республиканское государственное училище олимпийского резерва - старейшее в своей отрасли нестандартное учреждение образования, в составе которого общеобразовательная и спортивная структуры интернатного типа. Выпускники и учащиеся РГУОР на Олимпийских играх завоевали 100 олимпийских медалей: 34 золотых, 31 серебряную и 35 бронзовых.-0-
Фото Оксаны Манчук