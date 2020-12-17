В ритме полонеза, вальса и венгерки - в Витебске молодежный бал собрал 40 пар

17 декабря, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний бал для учащейся и студенческой молодежи собрал сегодня 40 пар в Витебске. Он стал частью благотворительной акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Участники мероприятия - лучшие студенты вузов и учащиеся Витебского и Полоцкого кадетских училищ, в их числе победители фестивалей, различных конкурсов, участники научных конференций, волонтерского и студотрядовского движения, молодежных отрядов охраны правопорядка.

Собравшуюся в элегантных костюмах и платьях молодежь поприветствовал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Он отметил, что ежегодный бал становится традицией и напоминает о благородных временах. "Всех присутствующих объединяет одна черта - трудолюбие. Вы работаете, стремитесь, ставите цели, чтобы быть лучшими. Не останавливайтесь на своем пути, пускай вам везет в будущем", - обратился губернатор к молодежи.

Николай Шерстнев также подчеркнул, что во время акции "Наши дети" нужно донести до ребенка частичку радости, новогоднего праздника и подарки. "Для детей это важно. Задача взрослых - никого не обделить вниманием, дойти буквально до каждого дома, побывать в домах-интернатах, максимально порадовать ребят", - сказал он.

Как и полагается на балу, юноши и девушки в сопровождении симфонического оркестра Витебской областной филармонии окунулись в мир полонеза, вальса, венгерки, падепатинера. Среди вальсирующих учащиеся Полоцкого кадетского училища Леся Волчук и Ян Орловский. Они рассказали, что готовились к этому событию две недели. Каждый день оттачивали навыки и движения. "Для нас это что-то новое, но классические танцы понравились. Больше всего венгерка - быстрый, красивый танец", - отметили молодые люди.

Классическую часть бала дополнят выступления солистов филармонии, заслуженный ансамбль классического танца "Пируэт". Завершающими аккордами мероприятия станут обмен новогодними подарками, праздничный фейерверк и общее фото на память.-0-