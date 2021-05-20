В ряды пионерской организации Витебской области вступят более 7,2 тыс. школьников

20 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В этом году пионерами и октябрятами станут более 7,2 тыс. школьников Витебской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Витебского областного совета ОО "БРПО" Ирина Еленская.

До конца недели в школах Витебской области еще будут проходить торжественные мероприятия, на которых школьников примут в ряды пионеров и октябрят. "В этом году пионерская организация пополнится более 7,2 тыс. мальчиками и девочками. Масштабные торжественные мероприятия начались еще 9 мая, в День Победы, и в них участвовали не только школьники, но и ветераны, представители союза офицеров. Основную часть мероприятий приурочили ко Дню пионерской дружбы, который прошел вчера: в Полоцке пионерами стали около 780 ребят. Сегодня в Городке состоится еще одно такое событие, в пионеры примут около 280 человек", - отметила Ирина Еленская.

Главная атрибутика, которыми гордятся новоиспеченные пионеры и октябрята, - соответственно зелено-красные галстуки и значки. Ребятам, проявившим себя в качестве активных участников всех мероприятий, которые проводят пионерские дружины на местах (а их по области всего 333), вручают галстуки лидера. Такой знак отличия имеет дополнительную белую полоску по краю - по аналогии с полосой орнамента на белорусском национальном флаге. Как правило, эти ребята откликаются как на внутренние, локальные, так и на масштабные, международные проекты.

В этом году областной совет БРПО реализовал 21 проект. Среди значимых и самых популярных - экотимуровское движение. Юные защитники природы и помощники в одном лице получали задания онлайн от областного совета и выполняли их в своих районах в целом, а также в учреждениях образования, где они учатся. Это уборка территории, сбор мусора, занимательные опыты с учителями химии и биологии, познавательные задания по защите окружающей среды и родного края и так далее.

Одной из лучших в Витебской области на протяжении двух последних лет является Полоцкая районная пионерская организация.-0-

Фото Витебского областного совета ОО "БРПО"