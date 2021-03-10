10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии ежедневно проводят 300-600 исследований на COVID-19, сообщил журналистам директор центра кандидат медицинских наук, доцент Владимир Горбунов, передает корреспондент БЕЛТА.

"В день в настоящее время мы проводим 300-600 исследований", - сказал Владимир Горбунов.

В центре разработаны два препарата для диагностики коронавирусной инфекции - ПЦР-набор и ИФА-набор (для обнаружения антител в сыворотке крови пациентов), которые взаимодополняют друг друга и используются на разных этапах. "Мы успешно их используем, а также реализовываем практическому здравоохранению", - добавил директор центра. Кроме того, отечественные разработки используют пять лабораторий, которые параллельно и занимаются научными исследованиями, и выполняют исследования в интересах физических и юридических лиц, в том числе туристических фирм и других организаций.

Владимир Горбунов отметил: специалисты центра изучают поствакцинальный и постинфекционный иммунитет. "То есть мы смотрим, насколько эффективна вакцина, которая применяется в нашей стране, а также изучаем иммунитет после заболевания. Наши данные могут лечь в основу разработки новых вакцинных препаратов и выбора оптимальной вакцинации при имеющемся спектре вакцин. Скоро мы узнаем, как долго держится иммунитет после заболевания и после вакцинации", - сказал он.

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии является ведущим учреждением в Беларуси в области научных разработок в сфере вирусологии, микробиологии, эпидемиологии, паразитологии, иммунологии и ряда других дисциплин. Здесь выполняют научные исследования фундаментального, но в основном прикладного характера. Большинство разработок завершается производством диагностических наборов и методов, которые внедряются в практику и используются в стране.

В центре действуют 11 лабораторий, в девяти из них занимаются вопросами вирусологии. По словам Владимира Горбунова, в последнее десятилетие именно вирусы представляют большую актуальность, поскольку являются основными возбудителями заболеваний человека, появляются новые варианты. Бактерии отходят на второй план, хотя и существует проблема антибиотикорезистентности.-0-