В роддоме Минской области вручили подарки от "Беллегпрома"

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Беллегпром" провел акцию "Цеплыню сэрцаў - мамам" ко Дню матери в родильном доме Минской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Женщины, родившие детей, получили в подарок трикотажное одеяло от фабрики "Полесье" и кружку от Добрушского фарфорового завода. Всего было вручено 20 наборов. В том числе одной из участниц акции стала солигорчанка, у которой новорожденный малыш - 11-й ребенок в семье.

Председатель концерна Татьяна Лугина, к слову, воспитывающая двоих сыновей, поздравила новоиспеченных мам с замечательным событием. "В преддверии праздника хотелось подарить душевные и атмосферные вещи, которые бы согревали холодными осенними днями", - отметила она.

Также сегодня подписаны соглашения о сотрудничестве между концерном, роддомом Минской области и общественным объединением "Источник теплоты", которые предполагают совместные проекты по популяризации традиционных семейных ценностей, ответственного отцовства и значимой роли матери в современном обществе.

Концерн "Беллегпром" объединяет 96 организаций, 76 из которых - промышленные. На них приходится 60% общего объема производства товаров легпрома в Беларуси. В отрасли работает около 50 тыс. человек. Продукция поставляется в 56 стран мира.-0-