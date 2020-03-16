В Рогачеве открыли движение по временному объездному мосту через Днепр

16 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Рогачеве открыли движение по новой объездной дороге и автомобильному мосту через Днепр, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по производству РУП "Гомельавтодор" Денис Ясько.

Мост временно свяжет берега Днепра, пока строится новая капитальная конструкция. На его возведение с обустройством подъездной дороги потребовалось около пяти месяцев. На объекте трудились военнослужащие 36-й дорожно-мостовой бригады и специалисты гомельского и могилевского филиалов ОАО "Мостострой".

Как рассказали в РУП "Гомельавтодор", мост протяженностью более 288 м успешно прошел испытания под нагрузкой колесного транспорта. Открыто движение в двух направлениях. "Это полноценный рабочий мост, который позволит сохранить транспортное сообщение на этом участке республиканской трассы до открытия основного капитального моста", - подчеркнул заместитель директора по производству.

Ранее конструкции на одном из пролетов старого моста были признаны аварийными. Почти за 60 лет службы сооружение износилось и ремонту не подлежало. Его место займет новое капитальное строение. Проект прошел необходимые согласования и экспертизы. Он предусматривает использование новых технологий, балочную конструкцию, оригинальное архитектурное решение с 84-метровой аркой. К строительству уже приступили.

По предварительной информации, движение по новому капитальному мосту протяженностью около 450 м планируется открыть в 2021 году. После этого временную переправу разберут. Ее конструкции могут быть задействованы на других объектах.

Как сообщалось, в Беларуси обследованы путепроводы на трассах республиканского значения, в городах. В перспективный перечень модернизации вошли 32 моста. Очередность реконструкции определена в зависимости от значимости, состояния путепроводов.-0-