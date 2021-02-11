В санатории "Летцы" оздоровление легких с декабря прошли более 300 человек

11 февраля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Для пациентов, перенесших тяжелую пневмонию и COVID-19, в санатории "Летцы" Федерации профсоюзов Беларуси есть программа восстановления "Оздоровление легких". С декабря 2020 года ее прошли уже более 300 человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор санатория Алексей Мойсейченко.

Санаторий включен в число 12 здравниц Витебской области, где жителям региона и страны доступен курс восстановления после COVID-19. Одним из основных объектов разработанной в санатории "Летцы" программы "Оздоровление легких" стала новая соляная пещера. Главным эффектом от ее посещения является очищение верхних дыхательных путей. "Как известно, у пациентов с COVID-19 больше всего поражаются легкие. В соляной пещере создается бактерицидная среда, которая способствует очищению даже мельчайших бронхов, идет более глубокое насыщение организма кислородом, уменьшается воспалительный процесс в легких. За два с половиной месяца с начала внедрения этой программы в нашем санатории ее прошли более 300 человек, в том числе перенесшие COVID-19", - отметил Алексей Мойсейченко.

Он добавил, что в перспективе галотерапию - лечение в воссозданном микроклимате природной пещеры - будут проходить не только пациенты после коронавируса, но и люди с бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, аллергией, ЛОР-патологией, частыми ОРВИ, кожными заболеваниями, пациенты в послеоперационный реабилитационный период.

Заведующий лечебным отделением санатория Виктория Полозова рассказала: после перенесенного COVID-19 посещение соляной пещеры в разы ускоряет восстановление организма. "Устойчивый оздоровительный результат достигается после 10-15 процедур. Благодаря присутствию в воздухе мельчайших солевых отрицательно заряженных частиц в "пещере" создается эффект сухого солевого аэрозоля. Во время сеанса воздух наполняется микроскопическими ионами хлорида натрия, которые, проникая в легкие, улучшают их дренажную функцию. Это способствует улучшению бронхиальной проходимости, предотвращает развитие спаек. Пациенты замечают, что после программы оздоровления легких у них исчезают одышка, хрипы, улучшается общее состояние здоровья, нормализуется сон", - рассказала Виктория Полозова.

В эту программу также включены лечебная физкультура с акцентом на дыхательную гимнастику, терренкур, скандинавская ходьба и курс приема минеральной воды.-0-