11 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучине спасатели сняли кошку с семиметровой березы, на которой животное провело двое суток. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Жительница многоэтажки по улице Островского в Щучине обратилась в районный отдел МЧС с просьбой оказать помощь в спасении кошки. Домашний питомец вторые сутки сидел на березе на высоте 7 м, и снять его никак не удавалось.

"Несмотря на то, что спасение животных не входит в функции службы 101, подобные сигналы не остаются без внимания. В зависимости от ситуации диспетчер МЧС объясняет, как самостоятельно помочь животному, а в исключительных - направляет бойцов на место ЧП. На это раз спасатели пожарной аварийно-спасательной части №1 Щучина приняли решение оказать содействие", - рассказали в МЧС.

Сотрудник МЧС поднялся по лестнице, аккуратно снял кошку Майю и передал хозяйке. Ситуация разрешилась благополучно.-0-

Фото Гродненского областного УМЧС