В Щучинском районе сотрудники МЧС спасли бездомного щенка

14 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе спасли бездомного щенка, который застрял в отверстии металлической плиты. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 14 сентября в службу спасения Щучинского райотдела МЧС от жительницы агрогородка Турья поступил телефонный звонок с просьбой оказать помощь бездомному щенку. Несмотря на то что спасение животных не входит в функции службы 101, спасатели пожарной аварийно-спасательной части №1 Щучина приняли решение оказать содействие.

"Женщина пояснила, что бездомный щенок уж давно находится в этом капкане и жалобно скулит, самостоятельно она его достать не смогла. Спасатели помогли щенку выбраться", - сообщили в МЧС.

После освобождения щенка женщина решила оставить его себе. Новый питомец получил кличку Счастливчик.-0-