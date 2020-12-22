В семи лесничествах Беловежской пущи ведут зимнюю подкормку зубров

22 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В национальном парке "Беловежская пуща" в декабре начали зимнюю подкормку зубров. Такая информация опубликована на официальном сайте нацпарка, сообщает БЕЛТА.

Выкладка кормов ведется на специальных площадках в Свислочском, Порозовском, Хвойникском, Сухопольском, Королево-Мостовском, Ясеньском и Дмитровичском лесничествах.

"В долгую морозную зиму многие обитатели леса испытывают трудности в поисках корма. А между тем в холода животным нужно особенно много пищи, чтобы не замерзнуть. Подкормка зубров особенно важна. Согласно суточным нормам нашим подопечным полагается жом, силос, сенаж, сено, комбикорм, концентрированные корма, соль, витаминно-минеральные добавки", - отметили в научном отделе национального парка.

На 1 января 2020 года в Беловежской пуще насчитывалось 604 особи зубра. Они живут в пяти различных по численности группировках - северной, северо-восточной, центральной, южной и юго-восточной. Площади участков обитания каждой из группировок варьируют от 6 до 13 тыс. га.-0-