В семи районах Минской области ГАИ ввела специальный план "Погода"

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с осложнением погодных условий, связанных с обильным снегопадом, на территории Минского, Логойского, Столбцовского, Смолевичского, Воложинского, Дзержинского и Копыльского районов ГАИ Минской области ввела специальный план "Погода", сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах Минской области с сопровождением Госавтоинспекции дорожная техника убирает снег и обрабатывает проезжую часть песчано-соляной смесью. Госавтоинспекция Минской области просит с пониманием отнестись к этим профилактическим мероприятиям и настоятельно рекомендует не опережать снегоуборочную технику. Водители грузового транспорта по возможности должны воздержаться от поездок или переждать окончание снегопада на специально оборудованных площадках для отдыха.

ГАИ напоминает, что в сложных погодных и дорожных условиях водители должны быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Необходимо выбирать безопасную скорость, увеличить дистанцию и боковой интервал между движущимися транспортными средствами, избегать резких маневров и торможений, а также обращать внимание на временные знаки.-0-