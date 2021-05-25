В Сенице на участке дороги 26 мая временно ограничат движение

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе на участке дороги 26 мая временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"С 9.40 до 11.30 на 1-м км автодороги Сеница - Прилуки - Самохваловичи в агрогородке Сеница вблизи остановочного пункта "Сеницкая церковь" запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено со стороны автодороги Р23 Минск - Микашевичи в направлении арогородка Сеница", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-