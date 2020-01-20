В Сенненском районе фермеры выкупили бывшие объекты соцсферы под развитие овцеводства

20 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Крестьянско-фермерское хозяйство "Сельский двор" выкупило сегодня два неиспользуемых здания соцсферы в Сенненском районе для развития овцеводства на первом результативном аукционе в 2020 году, организованном комитетом "Витебскоблимущество", передает корреспондент БЕЛТА.

На торги выставлялись здания сельского клуба и библиотеки общей площадью более 333 кв.м, расположенные в деревне Рясно. Оба объекта продавались впервые и сразу с установлением начальной цены в одну базовую величину (Br27). Здания привлекли внимание единственного покупателя, который согласился приобрести недвижимость по начальной цене, увеличенной на 5%, или суммарно за Br56,7.

По словам представителя крестьянско-фермерского хозяйства, строения планируется отремонтировать и использовать для хранения сена и других кормов для овец, разведением которых сенненские фермеры занимаются второй год. Сейчас стадо насчитывает 11 овцематок. Недавно приобрели породистого барана. Параллельно хозяйство наращивает материально-техническую оснащенность, постепенно приобретает технику и механизмы, в том числе расширяет производственную площадку. Ближайшая цель фермеров - довести численность поголовья овцематок до 100 особей.

По данным комитета "Витебскоблимущество", в январе-феврале на аукционы выставлено около 50 неиспользуемых объектов. В 2019 году на аукционах комитета государственного имущества Витебского облисполкома продано 106 объектов недвижимости на общую сумму почти Br4,3 млн.-0-