В Сенненском районе собрали землю с воинских захоронений в общую капсулу

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Землю с воинских захоронений времен Великой Отечественной войны в Сенненском районе собрали сегодня в общую капсулу. Мероприятие стало заключительной частью международной акции "Во славу общей Победы!" в районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Акция прошла в городском парке Трех Героев, где похоронен экипаж "Катюши", который погиб в 1944 году при освобождении района. Участниками мероприятия стали представители органов власти, общественных объединений, организаций райцентра. Из именных мешочков сельсоветов землю пересыпали в общую капсулу, которую передали на временное хранение в Сенненский историко-краеведческий музей.

Председатель райисполкома Игорь Мороз отметил, что белорусский народ внес неоценимый вклад в победу над врагом. "Сенненский край был полем боев практически с начала войны. Танковое сражение под Сенно, активная деятельность партизан, подвиги земляков на фронтах и в тылу вошли в героическую летопись военной истории. Забыть о войне значит не только совершить предательство по отношению к памяти тех, кто воевал или стал жертвой войны. Это еще и пренебречь уроками, которые преподнесла война нашему народу. Не извлекая уроков из прошлого, нельзя выстраивать настоящее и будущее", - сказал глава района.

Всего в Сенненском районе находится 48 воинских захоронений. В годы Великой Отечественной войны район потерял 11,7 тыс. человек.

Землю из каждого района Витебской области привезут в знаковый мемориальный комплекс "Прорыв" в Ушачский район. Как планируется, торжественное мероприятие пройдет 4 или 5 мая - в эти дни 1944 года партизаны прорвали вражеское окружение.

Акция "Во славу общей Победы!" проходит в разных уголках Беларуси. С памятных мест, где похоронены погибшие в боях с немецко-фашистскими захватчиками защитники и мирные жители, берут символические горсти земли. Капсулы с землей будут собраны в крипте храма-памятника в честь Всех Святых в Минске. Планируется, что торжественная церемония закладки специальных капсул пройдет в 75-й День Победы.-0-