В Сенненском районе спасли запутавшегося в сетях лебедя

28 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Сенненском районе сегодня спасли запутавшегося в сетях лебедя, сообщили корреспонденту БЕЛТА в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заметили попавшую в беду птицу отдыхающие на озере Обальцы вблизи деревни Мелихово. Благодаря их звонку на помощь лебедю оперативно прибыли сотрудники МЧС и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. На лодке спасатели доставили птицу на берег и освободили от рыболовной снасти.

Сейчас жизнь лебедя вне опасности.-0-

Фото Сенненской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды