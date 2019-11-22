В Сенно строят копию уничтоженного после войны костела

22 ноября, Сенно /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Сенно по инициативе местного ксендза Михаила Ермашкевича возводят уменьшенную копию костела, который был уничтожен в прошлом столетии, передает корреспондент БЕЛТА.

Храм Святой Троицы издавна был главной достопримечательностью города. Сначала он был деревянным, во второй половине XVIII века при помощи рода Огинских его перестроили - костел стал кирпичным. В начале следующего столетия рядом возвели монастырь - его здание сохранилось. В Великую Отечественную храм частично пострадал, а в 1962 году его взорвали.

Ксендз Михаил показывает, как костел выглядел раньше

Новый костел будет меньше оригинала примерно в девять раз. Святыня возводится на месте старого храма. Ксендз Михаил сам из Сенно, поэтому для него важен этот проект. "Сейчас службы проходят в деревянной капличке, которая строилась как временная и поизносилась. Создается копия храма, чтобы была определенная преемственность и костел напоминал людям об утраченном наследии", - отметил священник.

На строительство храма выделила деньги европейская благотворительная организация, жертвуют различные суммы и местные жители. Работы начались в сентябре, и если все сложится удачно, то освятить храм могут уже в 2020 году.-0-

Фото Александра Хитрова