В сентябре во всем общественном транспорте Минска можно будет оплатить проезд смартфоном

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оплату проезда с помощью приложения TIX и системы "Оплати" планируется внедрить в 2,5 тыс. единиц транспорта столицы к 1 сентября. Об этом информирует Telegram-канал "Минск. Официально", сообщает БЕЛТА. "Мы видим, что современные способы оплаты проезда востребованы у горожан. Обе системы зарекомендовали себя хорошо. Вопрос лишь в том, кому из пассажиров какая удобнее. Поэтому дадим людям выбор: доступны будут две системы оплаты с помощью мобильных приложений", - сказал заместитель председателя Минского горисполкома Александр Дорохович. Поставлена задача, чтобы к этой же дате оплату проезда онлайн внедрили и во всей сети маршрутных такси столицы. Такая возможность будет активно прорабатываться. Также планируется развивать и оплату проезда в метро с помощью сканирования лица. Систему уже протестировали, она работает без сбоев. В скором времени ее внедрят на третьей линии метро, а затем распространят на первой и второй линиях.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!